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Глава Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС: четких сроков нет, зависит от страны

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Карина Левицкая

Нет единого варианта для вступления в Европейский союз, каждая страна, вступающая в ЕС, имеет свою историю интеграции.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита Украина-ЕС.

Фон дер Ляйен рассказала о процессе вступления в Евросоюз, заявив, что четких временных рамок, которые нужно достичь, нет.

"Если посмотреть на историю ЕС, то все начиналось с 6 членов, а сегодня нас 27. Так что 21 разная история вступления происходила, с разными переговорами. Что свидетельствует о том, что нет единого варианта для всех. Все зависит от того, как каждая отдельная страна двигается вперед", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она также добавила, что глубоко поражена четкостью, качеством и скоростью, с которой Украина обеспечивает результат.

"Это просто феноменально. Вы сейчас в состоянии войны, и, будучи в состоянии войны, вам удается обеспечить один результат за другим, которые нужны для того, чтобы двигаться дальше", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что говорят в Евросовете по поводу стремительного вступления Украины в Евросоюз.

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ЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен