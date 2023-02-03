Глава Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС: четких сроков нет, зависит от страны

Фон дер Ляйен рассказала о процессе вступления в Евросоюз, заявив, что четких временных рамок, которые нужно достичь, нет.

"Если посмотреть на историю ЕС, то все начиналось с 6 членов, а сегодня нас 27. Так что 21 разная история вступления происходила, с разными переговорами. Что свидетельствует о том, что нет единого варианта для всех. Все зависит от того, как каждая отдельная страна двигается вперед", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она также добавила, что глубоко поражена четкостью, качеством и скоростью, с которой Украина обеспечивает результат.

"Это просто феноменально. Вы сейчас в состоянии войны, и, будучи в состоянии войны, вам удается обеспечить один результат за другим, которые нужны для того, чтобы двигаться дальше", - подчеркнула фон дер Ляйен.