Глава Єврокомісії вимагатиме від ОАЕ припинити незаконну торгівлю з Росією, - Bloomberg

Фон дер Ляєн зустрінеться з президентом ОАЕ шейхом Мохаммедом бен Заїдом в Абу-Дабі у четвер. За даними джерел агентства, вона попросить шейха виявляти більше співробітництва та конструктивності, коли справа доходить до вирішення проблеми обходу санкцій.

ЄС хотів би, щоб ОАЕ як перший крок взяли на себе зобов'язання надавати більше своїх торгових даних, джерела. Цю тему вже порушував посланець ЄС із санкцій, який нещодавно відвідав країну.

Ворота для експорту на територію Росії

ОАЕ - одна з кількох країн, у яких за останні 18 місяців спостерігалося різке зростання імпорту технологій, таких як напівпровідники та передова електроніка з Європи та США. Союзники України заборонили відправлення багатьох із них до Росії через використання у військових цілях.

ОАЕ стали ключовим напрямком для російських туристів, ділових людей та тих, хто залишає свою країну після вторгнення в Україну у лютому минулого року. Російські інвестиції в ринки нерухомості Дубая та Абу-Дабі різко зросли.

За даними агентства Trade Data Monitor, що базується в Женеві, в період з лютого 2022 року по червень 2023 року ЄС експортував в ОАЕ товари, що підпадають під санкції, з військовим застосуванням на суму 1,8 млрд доларів. Це означає збільшення на 55% експорту напівпровідників, радіонавігаційних пристроїв та інших товарів, які потрібні Росії для її ракет, безпілотників та інших систем озброєння.

Пріоритетом ЄС є боротьба зі списком приблизно з 30 так званих бойових предметів, які були виявлені в російській зброї в Україні або необхідні для її виробництва.

Блок вважає, що реакція ОАЕ поки що розчаровує, кажуть джерела. ЄС також прагне забезпечити, щоб ОАЕ не використовували канал для проникнення заборонених російських товарів до Європи, додали люди.

ЄС уже ввів санкції проти кількох організацій, зареєстрованих в ОАЕ, звинувативши їх у прямій підтримці російської військової машини. У червні блок прийняв новий інструмент, який дозволить державам-членам заборонити експорт ключових товарів компаніям і зрештою країнам, які, як вважається, допомагають Росії обійти санкції. Цей інструмент, швидше за все, буде реалізований, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі.

Обхід санкцій

Після вторгнення в Україну рік тому країни ЄС та "Великої сімки" ввели кілька раундів санкцій, щоб послабити російську військову машину та підірвати її економіку.

Однак, аналіз даних з торгівлі показує, що передові мікросхеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, поставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Як повідомляло РБК-Україна, якщо на початку повномасштабного вторгнення був спад обсягу продажів усіх електронних компонентів до Росії, вже до літа 2023 експорт виріс і тепер коливається на рівні довоєнних показників. Безумовно, деяка електроніка стала дорожчою, а кожна "ланка" ланцюга від виробника до Росії вимагає свою "маржу". Але кількість постачання компонентів не зменшується.