Глава Еврокомиссии потребует от ОАЭ прекратить незаконную торговлю с Россией, - Bloomberg

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усилит давление на Объединенные Арабские Эмираты с целью ограничить экспорт подсанкционных товаров в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Фон дер Ляйен встретится с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом в Абу-Даби в четверг. По данным источников агентства, она попросит шейха проявлять больше сотрудничества и конструктивности, когда дело доходит до решения проблемы обхода санкций.
ЕС хотел бы, чтобы ОАЭ в качестве первого шага взяли на себя обязательство предоставлять больше своих торговых данных, источники. Эту тему уже поднимал посланник ЕС по санкциям, который недавно посетил страну.
ОАЭ - одна из нескольких стран, в которых за последние 18 месяцев наблюдался резкий рост импорта технологий, таких как полупроводники и передовая электроника, из Европы и США. Союзники Украины запретили отправку многих из них в Россию из-за использования в военных целях.
ОАЭ стали ключевым направлением для российских туристов, деловых людей и тех, кто покидает свою страну после вторжения в Украину в феврале прошлого года. Российские инвестиции в рынки недвижимости Дубая и Абу-Даби резко возросли.
По данным базирующегося в Женеве агентства Trade Data Monitor, в период с февраля 2022 года по июнь 2023 года ЕС экспортировал в ОАЭ подпадающие под санкции товары с военным применением на сумму 1,8 млрд долларов. Это означает увеличение на 55% экспорта полупроводников, радионавигационных устройств и других товаров, которые необходимы России для ее ракет, беспилотников и других систем вооружения.
Приоритетом ЕС является борьба со списком из примерно 30 так называемых боевых предметов, которые были обнаружены в российском оружии в Украине или необходимы для его производства.
Блок считает, что реакция ОАЭ пока разочаровывает, говорят источники. ЕС также стремится обеспечить, чтобы ОАЭ не использовались каналом для проникновения запрещенных российских товаров в Европу, добавили люди.
ЕС уже ввел санкции против нескольких организаций, зарегистрированных в ОАЭ, обвинив их в прямой поддержке российской военной машины. В июне блок принял новый инструмент, который позволит государствам-членам запретить экспорт ключевых товаров компаниям и, в конечном итоге, странам, которые, как считается, помогают России обойти санкции. Этот инструмент, скорее всего, будет реализован, если дипломатические усилия потерпят неудачу.
После вторжения в Украину год назад страны ЕС и "Большой семерки" ввели несколько раундов санкций, чтобы ослабить российскую военную машину и подорвать ее экономику.
Однако, анализ данных по торговле показывает, что передовые микросхемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.
Как сообщало РБК-Украина, если в начале полномасштабного вторжения был спад объема продаж всех электронных компонентов в Россию, уже к лету 2023 года экспорт вырос и теперь колеблется на уровне довоенных показателей. Безусловно, некоторая электроника стала дороже, а каждое "звено" цепи от производителя до России требует свою "маржу". Но количество поставок компонентов не уменьшается.