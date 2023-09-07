Глава Еврокомиссии потребует от ОАЭ прекратить незаконную торговлю с Россией, - Bloomberg

Фон дер Ляйен встретится с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом в Абу-Даби в четверг. По данным источников агентства, она попросит шейха проявлять больше сотрудничества и конструктивности, когда дело доходит до решения проблемы обхода санкций.

ЕС хотел бы, чтобы ОАЭ в качестве первого шага взяли на себя обязательство предоставлять больше своих торговых данных, источники. Эту тему уже поднимал посланник ЕС по санкциям, который недавно посетил страну.

Ворота для экспорта на территорию России

ОАЭ - одна из нескольких стран, в которых за последние 18 месяцев наблюдался резкий рост импорта технологий, таких как полупроводники и передовая электроника, из Европы и США. Союзники Украины запретили отправку многих из них в Россию из-за использования в военных целях.

ОАЭ стали ключевым направлением для российских туристов, деловых людей и тех, кто покидает свою страну после вторжения в Украину в феврале прошлого года. Российские инвестиции в рынки недвижимости Дубая и Абу-Даби резко возросли.

По данным базирующегося в Женеве агентства Trade Data Monitor, в период с февраля 2022 года по июнь 2023 года ЕС экспортировал в ОАЭ подпадающие под санкции товары с военным применением на сумму 1,8 млрд долларов. Это означает увеличение на 55% экспорта полупроводников, радионавигационных устройств и других товаров, которые необходимы России для ее ракет, беспилотников и других систем вооружения.

Приоритетом ЕС является борьба со списком из примерно 30 так называемых боевых предметов, которые были обнаружены в российском оружии в Украине или необходимы для его производства.

Блок считает, что реакция ОАЭ пока разочаровывает, говорят источники. ЕС также стремится обеспечить, чтобы ОАЭ не использовались каналом для проникновения запрещенных российских товаров в Европу, добавили люди.

ЕС уже ввел санкции против нескольких организаций, зарегистрированных в ОАЭ, обвинив их в прямой поддержке российской военной машины. В июне блок принял новый инструмент, который позволит государствам-членам запретить экспорт ключевых товаров компаниям и, в конечном итоге, странам, которые, как считается, помогают России обойти санкции. Этот инструмент, скорее всего, будет реализован, если дипломатические усилия потерпят неудачу.

Обход санкций

После вторжения в Украину год назад страны ЕС и "Большой семерки" ввели несколько раундов санкций, чтобы ослабить российскую военную машину и подорвать ее экономику.

Однако, анализ данных по торговле показывает, что передовые микросхемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Как сообщало РБК-Украина, если в начале полномасштабного вторжения был спад объема продаж всех электронных компонентов в Россию, уже к лету 2023 года экспорт вырос и теперь колеблется на уровне довоенных показателей. Безусловно, некоторая электроника стала дороже, а каждое "звено" цепи от производителя до России требует свою "маржу". Но количество поставок компонентов не уменьшается.