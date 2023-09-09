Глава Єврокомісії сподівається, що Китай відіграє позитивну роль у досягненні миру в Україні

Урсула фон дер Ляйєн на полях саміту G-20 в Нью-Делі повела зустріч з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.

"Відвертий обмін з прем’єр-міністром. Китай має ключову роль у спільних зусиллях з пошуку рішень для глобальних проблем. Розвиток, кліматичні зміни, глобальний вплив російської війни в Україні. Коли йдеться про цю війну, ми сподіваємося, що Китай зможе відігравати позитивну роль в досягненні справедливого та тривалого миру в Україні", - написала вона.

Саміт "Великої двадцятки" проходить 9 і 10 вересня у Нью-Делі.

Україна не увійшла до списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" країн. Організатори пояснили це тим, що такий формат нібито не створено для обговорення проблем безпеки.

Крім того, на саміті не буде і російського диктатора Володимира Путіна. Замість нього РФ представлятиме голова російського МЗС Сергій Лавров.

Відсутністю голови Китаю Сі Цзіньпіна та Путіна, за даними Bloomberg, скористається ЄС - щоб активізувати свою роботу з країнами так званого Глобального Півдня через зустрічі на високому рівні з африканськими лідерами.

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