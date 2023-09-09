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Глава Еврокомиссии надеется, что Китай играет положительную роль в достижении мира в Украине

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Китая Ли Цян (Twitter)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз рассматривает Китай как важного партнера в решении глобальных проблем. При этом ЕС надеется, что Пекин сможет играть положительную роль в достижении мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии в Twitter.

Урсула фон дер Ляйен на полях саммита G-20 в Нью-Дели повела встречу с премьер-министром Китая Ли Цяном. 

"Откровенный обмен с премьер-министром. Китай имеет ключевую роль в совместных усилиях по поиску решений для глобальных проблем. Развитие, климатические изменения, глобальное влияние российской войны в Украине. Когда речь идет об этой войне, мы надеемся, что Китай сможет играть положительную роль в достижении справедливого и прочного мира в Украине", - написала она.

Саммит "Большой двадцатки" проходит 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

Украина не вошла в список приглашенных на саммит "Большой двадцатки" стран. Организаторы объяснили это тем, что такой формат якобы не создан для обсуждения проблем безопасности.

Кроме того, на саммите не будет и российского диктатора Владимира Путина. Вместо него РФ будет представлять глава российского МИДа Сергей Лавров.

Отсутствием главы Китая Си Цзиньпина и Путина, по данным Bloomberg, воспользуется ЕС – чтобы активизировать свою работу со странами так называемого Глобального Юга из-за встреч на высоком уровне с африканскими лидерами.

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ЕврокомиссияКитайВойна России против УкраиныУрсула фон дер Ляйен