Глава Єврокомісії просить подати кандидатів чоловічої та жіночої статі для посад в ЄК

"Як і минулого разу, я напишу листа і попрошу запропонувати чоловіка і жінку як кандидатів. Єдиний виняток, як і минулого разу, якщо чинний комісар залишається на своїй посаді," - заявила вона.

Фон дер Ляйєн наголосила, що прагнутиме до рівного розподілу чоловіків і жінок за столом колегії.