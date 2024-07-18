Глава Еврокомиссии просит представить кандидатов мужского и женского пола для должностей в ЕК

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие недели обратится к лидерам Европейского союза с просьбой выдвинуть кандидатов на должности в ЕК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Как и в прошлый раз, я напишу письмо и попрошу предложить мужчину и женщину в качестве кандидатов. Единственное исключение, как и в прошлый раз, если действующий комиссар остается на своем посту," - заявила она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что будет стремиться к равному распределению мужчин и женщин за столом коллегии.
18 июля Европарламент переизбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии на второй срок.
С самого начала полномасштабного вторжения Урсула фон дер Ляйен активно поддерживает Украину и неоднократно посещала Киев. В ходе предвыборной кампании она выступала за увеличение расходов на оборону и не исключала возможности новой войны.
Фон дер Ляйен заявила о своем намерении создать Европейский оборонный союз в течение следующего срока председательства в Еврокомиссии.
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