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Глава Еврокомиссии просит представить кандидатов мужского и женского пола для должностей в ЕК

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие недели обратится к лидерам Европейского союза с просьбой выдвинуть кандидатов на должности в ЕК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Как и в прошлый раз, я напишу письмо и попрошу предложить мужчину и женщину в качестве кандидатов. Единственное исключение, как и в прошлый раз, если действующий комиссар остается на своем посту," - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что будет стремиться к равному распределению мужчин и женщин за столом коллегии. 

Переизбрание фон дер Ляйен

18 июля Европарламент переизбрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии на второй срок.

С самого начала полномасштабного вторжения Урсула фон дер Ляйен активно поддерживает Украину и неоднократно посещала Киев. В ходе предвыборной кампании она выступала за увеличение расходов на оборону и не исключала возможности новой войны.

Фон дер Ляйен заявила о своем намерении создать Европейский оборонный союз в течение следующего срока председательства в Еврокомиссии.

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ЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен