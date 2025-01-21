Глава Єврокомісії пообіцяла підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно

"Я думаю, ми ніколи не повинні забувати, з чого все почалося. Україна - суверенна країна, і вона сама визначила своє майбутнє, попросивши про вступ до ЄС. Ось із чого все почалося. Відповіддю стало вторгнення її сусіда, Росії", - сказала вона на форумі в Давосі.

Фон дер Ляєн закликала не забувати, що йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку Європи.

"Ніхто не хоче більшого миру, ніж народ України. Але вони хочуть справедливого і міцного миру. Вони не хочуть замороженого конфлікту, який знову спалахне трохи пізніше", - сказала вона.

За її словами, для ЄС важливо, щоб Україна залишалася незалежною країною, і щоб саме Україна ухвалювала рішення про свою власну територію.

"Ми продовжимо підтримувати її (Україну, - ред.), що б не сталося далі. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - додала глава Єврокомісії.

Допомога ЄС

Після приходу Дональда Трампа в Білий дім збереження фінансової допомоги США Україні перебуває під питанням. Основним донором стає Євросоюз.

У 2024 році бюджетна допомога ЄС становить понад 40% усіх зовнішніх надходжень - 16,1 млрд євро:

У 2025 році ЄС виділить 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України. Цього року бюджетна підтримка ЄС передбачена в рамках механізму країн G7 ERA (18,1 млрд євро) та Інструменту Ukraine Facility (12,5 млрд євро).