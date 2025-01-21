Глава Еврокомиссии пообещала поддержку Украине столько, сколько потребуется

"Я думаю, мы никогда не должны забывать, с чего все началось. Украина - суверенная страна, и она сама определила свое будущее, попросив о вступлении в ЕС. Вот с чего все началось. Ответом стало вторжение ее соседа, России", - сказала она на форуме в Давосе.

Фон дер Ляйен призвала не забывать, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности Европы.

"Никто не хочет большего мира, чем народ Украины. Но они хотят справедливого и прочного мира. Они не хотят замороженного конфликта, который снова вспыхнет немного позже", - сказала она.

По ее словам, для ЕС важно, чтобы Украина оставалась независимой страной, и чтобы именно Украина принимала решения о своей собственной территории.

"Мы продолжим поддерживать ее (Украину, - ред.), что бы ни случилось дальше. Мы будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавила глава Еврокомиссии.

Помощь ЕС

После прихода Дональда Трампа в Белый дом сохранение финансовой помощи США Украине находится под вопросом. Основным донором становится Евросоюз.

В 2024 году бюджетная помощь ЕС составляет более 40% всех внешних поступлений - 16,1 млрд евро:

В 2025 году ЕС выделит 30,6 млрд евро бюджетной поддержки для Украины. В текущем году бюджетная поддержка ЕС предусмотрена в рамках механизма стран G7 ERA (18,1 млрд евро) и Инструмента Ukraine Facility (12,5 млрд евро).