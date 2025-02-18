Глава Єврокомісії назвала посланнику Трампа умови миру для України

Під час зустрічі зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Брюсселі вона відзначила вирішальну роль ЄС у забезпеченні фінансової стабільності та оборони України. ЄС виділив загалом 135 млрд євро (приблизно 145 млрд доларів) - більше, ніж будь-який інший союзник. Ця сума включає в себе 52 млрд доларів військової допомоги, що відповідає внеску США.

Вона виклала плани Європи щодо збільшення оборонного виробництва і витрат з метою зміцнення як європейського, так і українського військового потенціалу.

Фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС повною мірою надає військову допомогу Україні і готовий зробити навіть більше.

"Підтвердивши прихильність ЄС до справедливого і міцного миру, президентка повторила, що будь-яка резолюція має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплену надійними гарантіями безпеки", - йдеться в повідомленні.

Вона також висловила готовність ЄС працювати разом зі США, щоб покласти край кровопролиттю і допомогти забезпечити справедливий і міцний мир, на який Україна та її народ по праву заслуговують.

Фон дер Ляєн зазначила, "зараз критичний момент" у ситуації навколо України.