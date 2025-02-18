Глава Єврокомісії назвала посланнику Трампа умови миру для України

Будь-яка угода має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплену надійними гарантіями безпеки.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЄК.
Під час зустрічі зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Брюсселі вона відзначила вирішальну роль ЄС у забезпеченні фінансової стабільності та оборони України. ЄС виділив загалом 135 млрд євро (приблизно 145 млрд доларів) - більше, ніж будь-який інший союзник. Ця сума включає в себе 52 млрд доларів військової допомоги, що відповідає внеску США.
Вона виклала плани Європи щодо збільшення оборонного виробництва і витрат з метою зміцнення як європейського, так і українського військового потенціалу.
Фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС повною мірою надає військову допомогу Україні і готовий зробити навіть більше.
"Підтвердивши прихильність ЄС до справедливого і міцного миру, президентка повторила, що будь-яка резолюція має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплену надійними гарантіями безпеки", - йдеться в повідомленні.
Вона також висловила готовність ЄС працювати разом зі США, щоб покласти край кровопролиттю і допомогти забезпечити справедливий і міцний мир, на який Україна та її народ по праву заслуговують.
Фон дер Ляєн зазначила, "зараз критичний момент" у ситуації навколо України.
Нагадаємо, за даними Кільського інституту, загалом за останні три роки Україні було виділено близько 267 млрд євро допомоги. Із загальної суми близько 130 млрд євро (49%) було виділено на військову допомогу, 118 млрд євро (44%) на фінансову підтримку і 19 млрд євро (7%) на гуманітарну допомогу.
Європа загалом явно обігнала США за обсягом допомоги Україні. Європа виділила Україні 70 млрд євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 млрд євро військової допомоги. США виділили 64 млрд євро військової допомоги, а також 50 млрд євро фінансових і гуманітарних асигнувань.