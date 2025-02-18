Глава Еврокомиссии назвала посланнику Трампа условия мира для Украины

Во время встречи со специальным представителем США по Украине и России Китом Келлогом в Брюсселе она отметила решающую роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины. ЕС выделил в общей сложности 135 млрд евро (примерно 145 млрд долларов) - больше, чем любой другой союзник. Это сумма включает в себя 52 млрд долларов военной помощи, что соответствует вкладу США.

Она изложила планы Европы по увеличению оборонного производства и расходов с целью укрепления как европейского, так и украинского военный потенциал.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС в полной мере оказывает военную помощь Украине и готов сделать даже больше.

"Подтвердив приверженность ЕС справедливому и прочному миру, президент повторила, что любая резолюция должна уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленную надежными гарантиями безопасности", - говорится в сообщении.

Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают.

Фон дер Ляйен отметила, "сейчас критический момент" в ситуации вокруг Украины.