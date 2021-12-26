UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Глава ЕС о России: хотим хороших отношений, но она должна прекратить провокации в Украине

Автор: Валерия Полищук

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет хороших отношений с Россией. Однако ЕС ставит их в зависимость от ситуации с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

Она добавила, что "за любой агрессией против Украины последуют санкции с масштабными последствиями".

"Они готовы. Европейские страны едины и действуют в координации с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить провокации",- заявила глава Еврокомиссии.

Напомним, министр иностранных дел Британии Лизз Трасс осудила риторику России в адрес Украины и НАТО и заявила, что единственным выходом для России является диалог.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюзЕврокомиссия