Глава ЄС про Росію: хочемо хороших відносин, але вона повинна припинити провокації в Україні

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Євросоюз хоче хороших відносин з Росією. Однак ЄС ставить їх у залежність від ситуації з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Journal du Dimanche.
Вона додала, що "за будь-якою агресією проти України підуть санкції з масштабними наслідками".
"Вони готові. Європейські країни єдині і діють в координації з США і НАТО. Ми хочемо хороших відносин з Росією, але це залежить від її дій. Вона повинна припинити провокації", - заявила глава Єврокомісії.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Британії Лізз трас засудила риторику Росії на адресу України і НАТО і заявила, що єдиним виходом для Росії є діалог.