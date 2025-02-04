Голова ЄК запропонувала надзвичайні заходи для збільшення оборонних витрат у ЄС, - ЗМІ

Видання зазначає, що про таку пропозицію фон дер Ляєн заявили четверо неназваних чиновників ЄС.

Як пояснює Politico, така ініціатива, яку глава ЄК запропонувала в понеділок на закритій зустрічі з національними лідерами, дала б змогу урядам значно збільшити витрати на оборону, не порушуючи бюджетних правил ЄС.

Такі заходи дозволили б країнам відхилятися від своїх планів витрат "у разі серйозного економічного спаду" або за "виняткових обставин, що не залежать від уряду".

Фон дер Ляєн заявила журналістам, що вона "використає весь спектр гнучких можливостей, передбачених Пактом стабільності та зростання (угода між країнами ЄС, що стосується податкової та бюджетної політики - ред.), щоб дозволити значно збільшити витрати на оборону".

"Для надзвичайних часів можливі надзвичайні заходи, зокрема і в рамках Пакту стабільності і зростання. І я думаю, що ми живемо в екстраординарні часи", - додала вона.