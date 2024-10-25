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Глава ЄК скасувала зустріч з прем'єром Сербії: причина пов'язана з Росією

Белград, П'ятниця 25 жовтня 2024 21:09
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Глава ЄК скасувала зустріч з прем'єром Сербії: причина пов'язана з Росією Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не захотіла зустрічатися з прем'єром Сербії Мілошем Вучевичем під час візиту до Белграда. Причиною стали переговори глави уряду з російським міністром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1.

Як розповів виданню представник Єврокомісії, було зроблено висновок, що у зустрічі фон дер Ляєн з Вучевичем немає сенсу. Причиною став анонс зустрічі сербського прем'єра з міністром економічного розвитку Росії Максимом Решетніковим.

В анонсі стверджувалося, що під час зустрічі сторони хочуть зміцнити співпрацю між РФ та Сербією у сфері економіки і не лише.

При цьому N1 звернув увагу, що уряд направив ЗМІ повідомлення про підсумки зустрічі Вучевича з Решетниковим, але на офіційному сайті його не оприлюднили.

У повідомленні сказано, що чиновники "обговорили подальше зміцнення економічної та спільної співпраці".

Вступ Сербії до ЄС

Нагадаємо, Сербія прагне вступити до Євросоюзу. У січні 2014 року стартували переговори щодо вступу країни до блоку.

При цьому про бажання Сербії вступити до ЄС заявляв і президент країни Александар Вучич.

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Сербія Урсула фон дер Ляйєн
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