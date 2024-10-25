Глава ЄК скасувала зустріч з прем'єром Сербії: причина пов'язана з Росією
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не захотіла зустрічатися з прем'єром Сербії Мілошем Вучевичем під час візиту до Белграда. Причиною стали переговори глави уряду з російським міністром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1.
Як розповів виданню представник Єврокомісії, було зроблено висновок, що у зустрічі фон дер Ляєн з Вучевичем немає сенсу. Причиною став анонс зустрічі сербського прем'єра з міністром економічного розвитку Росії Максимом Решетніковим.
В анонсі стверджувалося, що під час зустрічі сторони хочуть зміцнити співпрацю між РФ та Сербією у сфері економіки і не лише.
При цьому N1 звернув увагу, що уряд направив ЗМІ повідомлення про підсумки зустрічі Вучевича з Решетниковим, але на офіційному сайті його не оприлюднили.
У повідомленні сказано, що чиновники "обговорили подальше зміцнення економічної та спільної співпраці".
Вступ Сербії до ЄС
Нагадаємо, Сербія прагне вступити до Євросоюзу. У січні 2014 року стартували переговори щодо вступу країни до блоку.
При цьому про бажання Сербії вступити до ЄС заявляв і президент країни Александар Вучич.
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