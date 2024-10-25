Глава ЄК скасувала зустріч з прем'єром Сербії: причина пов'язана з Росією

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не захотіла зустрічатися з прем'єром Сербії Мілошем Вучевичем під час візиту до Белграда. Причиною стали переговори глави уряду з російським міністром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1 .

Як розповів виданню представник Єврокомісії, було зроблено висновок, що у зустрічі фон дер Ляєн з Вучевичем немає сенсу. Причиною став анонс зустрічі сербського прем'єра з міністром економічного розвитку Росії Максимом Решетніковим.

В анонсі стверджувалося, що під час зустрічі сторони хочуть зміцнити співпрацю між РФ та Сербією у сфері економіки і не лише.

При цьому N1 звернув увагу, що уряд направив ЗМІ повідомлення про підсумки зустрічі Вучевича з Решетниковим, але на офіційному сайті його не оприлюднили.

У повідомленні сказано, що чиновники "обговорили подальше зміцнення економічної та спільної співпраці".