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Глава ЕК отменила встречу с премьером Сербии: причина связана с Россией

Белград, Пятница 25 октября 2024 21:09
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Глава ЕК отменила встречу с премьером Сербии: причина связана с Россией Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не захотела встречаться с премьером Сербии Милошем Вучевичем во время визита в Белград. Причиной стали переговоры главы правительства с российским министром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.

Как рассказал изданию представитель Еврокомиссии, был сделан вывод, что во встрече фон дер Ляйен с Вучевичем нет смысла. Причиной стал анонс встречи сербского премьера с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

В анонсе утверждалось, что в ходе встречи стороны хотят укрепить сотрудничество между РФ и Сербией в сфере экономики и не только.

При этом N1 обратило внимание, что правительство направило СМИ сообщение об итогах встречи Вучевича с Решетниковым, но на официальном сайте его не обнародовали.

В сообщении сказано, что чиновники "обсудили дальнейшее укрепление экономического и общего сотрудничества".

Вступление Сербии в ЕС

Напомним, Сербия стремится вступить в Евросоюз. В январе 2014 года стартовали переговоры о вступлении страны в блок.

При этом о желании Сербии вступить в ЕС заявлял и президент страны Александар Вучич.

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Сербия Урсула фон дер Ляйен
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