Президент Єврокомісії назвала три ключові принципи мирного плану щодо України
Кордони України не можуть змінюватися силою, а її армію не можна штучно скорочувати.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вона наголосила, що будь-яке реалістичне та стале мирне рішення має "передусім зупинити вбивства й завершити війну, не закладаючи підґрунтя для нового конфлікту".
Глава Єврокомісії зазначила, що країни вже погодили ключові принципи та "основні елементи, необхідні для справедливого та тривалого миру й суверенітету України".
Перша позиція, за її словами, полягає в тому, що "кордони не можуть змінюватися силою".
"По-друге, як суверенна держава, не може бути обмежень щодо збройних сил України, які зроблять країну вразливою до майбутніх нападів і тим самим підірвуть європейську безпеку", - заявила глава Єврокомісії.
Третім пунктом фон дер Ляєн назвала необхідність того, щоб "центральна роль Європейського Союзу в гарантуванні миру для України була повністю відображена".
Вона підкреслила, що Україна має право самостійно обирати свій шлях, і "вона обрала європейську долю".
Мирний план США щодо України
США оприлюднили план із 28 пунктів для завершення війни, розроблений за участі російської сторони. Документ вимагає від України передати під контроль РФ східні та частини південних областей, скоротити армію і відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки.
Президент США Дональд Трамп встановив дедлайн для згоди до 27 листопада, погрожуючи в разі відмови припинити військову підтримку, хоча й зазначив, що текст угоди ще може змінюватися.
Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію складним вибором між національною гідністю та збереженням союзника. Він відстоюватиме інтереси держави на переговорах у Женеві 23 листопада.
Водночас лідери ЄС підготували контрпропозиції, які не передбачають обмежень для ЗСУ та повертають Києву стратегічні об’єкти.