Президент Еврокомиссии назвала три ключевых принципа мирного плана по Украине
Границы Украины не могут меняться силой, а ее армию нельзя искусственно сокращать.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Она подчеркнула, что любое реалистичное и устойчивое мирное решение должно "прежде всего остановить убийства и завершить войну, не закладывая основу для нового конфликта".
Глава Еврокомиссии отметила, что страны уже согласовали ключевые принципы и "основные элементы, необходимые для справедливого и длительного мира и суверенитета Украины".
Первая позиция, по ее словам, заключается в том, что "границы не могут меняться силой".
"Во-вторых, как суверенное государство, не может быть ограничений в отношении вооруженных сил Украины, которые сделают страну уязвимой к будущим нападениям и тем самым подорвут европейскую безопасность", - заявила глава Еврокомиссии.
Третьим пунктом фон дер Ляйен назвала необходимость того, чтобы "центральная роль Европейского Союза в гарантировании мира для Украины была полностью отражена".
Она подчеркнула, что Украина имеет право самостоятельно выбирать свой путь, и "она выбрала европейскую судьбу".
Мирный план США по Украине
США обнародовали план из 28 пунктов для завершения войны, разработанный при участии российской стороны. Документ требует от Украины передать под контроль РФ восточные и части южных областей, сократить армию и отказаться от НАТО в обмен на гарантии безопасности.
Президент США Дональд Трамп установил дедлайн для согласия до 27 ноября, угрожая в случае отказа прекратить военную поддержку, хотя и отметил, что текст соглашения еще может меняться.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию сложным выбором между национальным достоинством и сохранением союзника. Он будет отстаивать интересы государства на переговорах в Женеве 23 ноября.
В то же время лидеры ЕС подготовили контрпредложения, которые не предусматривают ограничений для ВСУ и возвращают Киеву стратегические объекты.