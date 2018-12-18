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Глава ЕБРР прогнозирует вхождение Украины в пятерку основных партнеров банка

Новости » Политика    18.12.2018 - 23:39
Глава ЕБРР прогнозирует вхождение Украины в пятерку основных партнеров банка
Фото: Сума Чакрабарти (kmu.gov.ua)

Сумма Чакрабарти встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Киеве

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти назвал 2018 год одним из самых успешных в отношениях Украины и ЕБРР и выразил убеждение, что Украина должна войти в основную пятерку стран-партнеров банка. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Киеве, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы уверены, что Украина должна войти в топ-5 стран-партнеров Банка", - сказал Чакрабарти.

Соответствующую цель озвучил во время встречи Гройсман, по мнению которого, сегодня есть все основания говорить о продолжении и углублении сотрудничества.

"Один из наших приоритетов на 2019 год - усиление экономического роста. И сейчас мы фокусируем внимание на имплементации принятых решений", - сказал премьер.

Стороны отметили, что наиболее интересными для Банка сферами являются, прежде всего, энергетика, в том числе в контексте запуска Фонда энергоэффективности, инфраструктура, развитие реального сектора и концессионная деятельность.

Представители ЕБРР предложили реализовать в следующем году несколько пилотных проектов по концессии.

Напомним, в ходе встречи с Сумой Чакрабарти в Киеве президент Украины Петр Порошенко предложил ЕБРР приобщиться к финансированию целевых программ социально-экономического развития украинского Приазовья.

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Новости Украины Владимир ГройсманЕБРРСума Чакрабарти
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