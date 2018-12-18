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Порошенко встретился с президентом ЕБРР

Новости » Политика    18.12.2018 - 03:31
Порошенко встретился с президентом ЕБРР
Фото: Порошенко встретился с президентом ЕБРР (president.gov.ua)

Порошенко приветствовал принятие новой стратегии банка в отношении Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакробарти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, президент приветствовал принятие новой стратегии банка относительно Украины на 2018 – 2023 годы, которая была согласована Советом директоров ЕБРР в октябре.

Порошенко отметил важность крупных инфраструктурных проектов, осуществляемых с привлечением средств Европейского банка реконструкции и развития, в частности таких как Бескидский железнодорожный тоннель, работу над объектом "Укрытие" и другие проекты в Чернобыльской зоне.

Также президент предложил ЕБРР приобщиться к финансированию целевых программ социально-экономического развития украинского Приазовья.

Как отмечается, собеседники обсудили ход внедрения реформ в Украине, в частности в сфере управления государственными банками.Президент ЕБРР Чакрабарти заверил, что банк будет поддерживать структурные изменения в Украине через инвестиции и финансирование инфраструктурных, муниципальных и других важных проектов.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, в котором призвал его удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферу их внедрения в Украине.

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