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Глава ЄБРР прогнозує входження України в п’ятірку основних партнерів банку

Новини » Політика    18.12.2018 - 23:39
Глава ЄБРР прогнозує входження України в п’ятірку основних партнерів банку
Фото: Сума Чакрабарті (kmu.gov.ua)

Сума Чакрабарті зустрівся з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом у Києві

Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті назвав 2018 рік одним із найуспішніших у відносинах України та ЄБРР та висловив переконання, що Україна має увійти до основної п’ятірки країн-партнерів банку. Про це він заявив під час зустрічі з прем‘єр-міністром Володимиром Гройсманом у Києві, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

"Ми впевнені, що Україна має увійти до топ-5 країн-партнерів Банку", - сказав Чакрабарті.

Відповідну мету озвучив під час зустрічі Гройсман, на думку якого, сьогодні є всі підстави говорити про продовження і поглиблення співпраці.

"Один з наших пріоритетів на 2019 рік - посилення економічного зростання. І зараз ми фокусуємо увагу на імплементації ухвалених рішень", - сказав прем’єр.

Сторони відзначили, що найцікавішими для Банку сферами є передусім енергетика, в тому числі в контексті запуску Фонду енергоефективності, інфраструктура, розвиток реального сектору і концесійна діяльність.

Представники ЄБРР запропонували реалізувати наступного року кілька пілотних проектів з концесії.

Нагадаємо, під час зустрічі з Сумою Чакрабарті у Києві президент України Петро Порошенко запропонував ЄБРР залучитися до фінансування цільових програм соціально-економічного розвитку українського Приазов’я.

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Новини України Володимир ГройсманЄБРРСума Чакрабарти
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