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Глава ДТЭК считает, что Украина может самостоятельно обеспечить себя газом

Новина українською →
Киев, Четверг 06 января 2022 17:22
Глава ДТЭК считает, что Украина может самостоятельно обеспечить себя газом Фото: генеральный директор, председатель правления компании ДТЭК Максим Тимченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина имеет все возможности самостоятельно обеспечивать себя природным газом собственной добычи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Есть все основания считать, что Украина может стать самодостаточной и по электроэнергии, и по газу, - считает Максим Тимченко, генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК. - Во-первых, проведена рыночная реформа и либерализация рынка. Во-вторых, - успешно идет синхронизация украинской энергосистемы с европейской и, в-третьих, есть успехи в так называемой декарбонизации энергетики. Бизнес активно инвестирует в возобновляемые и "зеленые" источники энергии: солнечную, биоэнергетику, новое поколение ядерной энергетики, водородные технологии".

По словам Тимченко, у Украины есть уникальная возможность стать лидером в Восточной Европе по декарбонизации экономики.

Напомним, в 2021 году компания ДТЭК увеличила добычу природного газа до 2 млрд м3, что стало рекордом для частной газодобычи в стране.

ДТЭК инвестировал свыше 10 млрд грн в разработку газовых месторождений и строительство газовой инфраструктуры.

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