Глава ДТЭК считает, что Украина может самостоятельно обеспечить себя газом
Украина имеет все возможности самостоятельно обеспечивать себя природным газом собственной добычи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.
"Есть все основания считать, что Украина может стать самодостаточной и по электроэнергии, и по газу, - считает Максим Тимченко, генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК. - Во-первых, проведена рыночная реформа и либерализация рынка. Во-вторых, - успешно идет синхронизация украинской энергосистемы с европейской и, в-третьих, есть успехи в так называемой декарбонизации энергетики. Бизнес активно инвестирует в возобновляемые и "зеленые" источники энергии: солнечную, биоэнергетику, новое поколение ядерной энергетики, водородные технологии".
По словам Тимченко, у Украины есть уникальная возможность стать лидером в Восточной Европе по декарбонизации экономики.
Напомним, в 2021 году компания ДТЭК увеличила добычу природного газа до 2 млрд м3, что стало рекордом для частной газодобычи в стране.
ДТЭК инвестировал свыше 10 млрд грн в разработку газовых месторождений и строительство газовой инфраструктуры.