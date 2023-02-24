ЗСУ за рік війни знищили майже 147 тисяч окупантів: оновлені втрати ворога

Фото: ЗСУ знищили за добу ще 970 загарбників (Getty Images)

Українські захисники за минулу добу знищили 970 російських окупантів. Росія за рік повномасштабного вторгнення втратила майже 147 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 24 лютого орієнтовно складають: особового складу - близько 146820 (+970) осіб ліквідовано,

танків - 3363 (+13) од,

бойових броньованих машин - 6600 (+7) од,

артилерійських систем - 2363 (+11) од,

РСЗВ - 474 (+3) од,

засоби ППО - 247 (+3) од,

літаків - 299 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2033 (+4),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5224 (+9) од,

спеціальна техніка - 229 (+1).