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ЗСУ за рік війни знищили майже 147 тисяч окупантів: оновлені втрати ворога

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 08:28
ЗСУ за рік війни знищили майже 147 тисяч окупантів: оновлені втрати ворога Фото: ЗСУ знищили за добу ще 970 загарбників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за минулу добу знищили 970 російських окупантів. Росія за рік повномасштабного вторгнення втратила майже 147 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 24 лютого орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 146820 (+970) осіб ліквідовано,
  • танків - 3363 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 6600 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2363 (+11) од,
  • РСЗВ - 474 (+3) од,
  • засоби ППО - 247 (+3) од,
  • літаків - 299 (+0) од,
  • гелікоптерів - 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2033 (+4),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5224 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 229 (+1).

Нагадаємо, українські захисники за минулу добу відбили 100 атак росіян на п'ятьох напрямках.

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