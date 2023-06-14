Тенденція хороша. В Донецькій ОВА розповіли про просування ЗСУ

За його словами, у районі окупованої Волновахи тривають запеклі бої з просування українських сил. Кириленко не уточнив подробиці, пояснивши, що про конкретні успіхи говоритиме військово-політичне керівництво України.

"Ситуація стабільна. Тенденція наступу хороша", - заявив Кириленко.

Він також зазначив, що у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи, проходить зачистка окупантів, які переховуються. Мова йде про Благодатне, Сторожове, Нескучне та Макарівка.

"Перед стабілізаційними заходами йде зачистка цієї території, потім проведуть розмінування принаймні прохідних шляхів і продовжуватиметься стабілізація", - додав він.

скриншот deepstatemap.live

Успіхи ЗСУ

Українські військові активізували наступальні дії на Бердянську напрямку. ЗСУ звільнили декілька населених пунктів на заході Донецької області та сході Запорізької області.

Крім того, воїни ЗСУ контратакують на флангах на Бахмутському напрямку у Донецькій області.

За даними Генштабу, що ЗСУ за останні три доби звільнили близько 3 квадратних кілометри територій на різних напрямках.

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