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Тенденция хорошая. В Донецкой ОВА рассказали о продвижении ВСУ

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продвигаются в Волновахском районе Донецкой области. Тенденция наступления ВСУ хорошая.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По его словам, в районе оккупированной Волновахи продолжаются ожесточенные бои с продвижением украинских сил. Кириленко не уточнил подробности, объяснив, что о конкретных успехах будет говориться военно-политическое руководство Украины.

"Ситуация стабильная. Тенденция наступления хорошая", - заявил Кириленко.

Он также отметил, что в освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия, проходит зачистка оккупантов, которые скрываются. Речь идет о Благодатном, Сторожевом, Нескучном и Макаровке.

"Перед стабилизационными мероприятиями идет зачистка этой территории, затем проведут разминирование по крайней мере проходных путей и будет продолжаться стабилизация", - добавил он.

скриншот deepstatemap.live

Успехи ВСУ

Украинские военные активизировали наступательные действия на Бердянском направлении. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на западе Донецкой области и востоке Запорожской области.

Кроме того, воины ВСУ контратакуют на флангах Бахмутского направления в Донецкой области.

По данным Генштаба, ВСУ за последние трое суток освободили около 3 квадратных километров территорий на разных направлениях.

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