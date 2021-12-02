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Глава дипломатии ЕС намерен в ближайшее время посетить Донбасс

Автор: Валерия Полищук

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен в ближайшее время посетить Украину с визитом. В том числе, Боррель отправится на Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Жозеп Боррель подтвердил намерение в ближайшее время посетить Украину с визитом по приглашению Дмитрия Кулебы, включая визит на Донбасс", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, глава украинского МИДа проинформировал Борреля о ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль госграницы Украины, а также об угрозе подготовки России к новой волне агрессии против Украины.

Кулеба также призвал ЕС ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции против России в случае расширения агрессии.

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