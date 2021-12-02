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Глава дипломатії ЄС має намір найближчим часом відвідати Донбас

Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель має намір найближчим часом відвідати Україну з візитом. У тому числі, Боррель відправиться на Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"Жозеп Боррель підтвердив намір найближчим часом відвідати Україну з візитом на запрошення Дмитра Кулеби, включаючи візит на Донбас", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, глава українського МЗС поінформував Борреля про ситуацію з безпекою на Донбасі і вздовж держкордону України, а також про загрозу підготовки Росії до нової хвилі агресії проти України.

Кулеба також закликав ЄС прискорити роботу над розробкою механізмів комплексного пакета стримування РФ від подальших агресивних дій, включаючи жорсткі економічні санкції проти Росії у разі розширення агресії.

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