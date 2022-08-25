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Чиновник Харківської міськради відпочиває у Ніцці під час війни. Мер розпочав перевірку

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Четвер 25 серпня 2022 19:25
Чиновник Харківської міськради відпочиває у Ніцці під час війни. Мер розпочав перевірку Фото: Очільник департаменту Харківської міськради відпочиває у Ніцці. Мер міста вже відреагував (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Очільник департаменту земельних відносин Харківської міської ради Сергій Колеснік опублікував фото відпочинку з Ніцци у Франції. Міський голова Харкова Ігор Терехов розпочав перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "KHARKIV Today".

Колеснік опублікував фотографію на своїй сторінці у соціальних мережах, вказавши геолокацію Ніцци. На одному фото чоловік на центральній площі міста, а на іншому поруч із машиною Porsche з харківськими номерами. Вартість такого автомобіля складає майже 4,7 мільйона гривень.

Мер міста вже відреагував на подію та доручив провести перевірку та пообіцяв при підтвердженні факту перебування в Ніцці звільнити чиновника.

"У мене рішення однозначне. Ця людина не повинна обіймати, якщо підтвердяться факти, таку посаду, яку вона обіймає Я дав завдання буквально вчора після цієї інформації перевірити всі факти. Якщо факти підтвердяться, він буде звільнений" - заявив Терехов.

Нагадаємо, що раніше ДБР почало перевірку, як низка політиків змогла виїхати з України в Монако під час війни.

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