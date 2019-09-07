Глава бундестага предостерег от саботажа "Северного потока-2"

Иллюстративное фото (twitter.com/ria)

По его словам, противникам строительства газопровода неразумно саботировать проект после начала его реализации

Глава бундестага Вольфганг Шойбле подверг критике противников российского газопровода "Северный поток-2", которые выступили против проекта после того, как началась его реализация. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на его статью в газете Welt.

По мнению Шойбле, "саботирование проекта окольными путями не является разумным решением с общеевропейской точки зрения".

Он отметил, что не одобряет позицию властей Германии в вопросе строительства российского газопровода.

Напомним, ранее сообщалось, что США способны остановить строительство газопровода "Северный поток-2", которым планируется транспортировать российский природный газ в Германию. В частности, сенатор Тед Круз считает "достаточно убедительной" признаком такой возможности проведенное в июле голосование в комитете по иностранным делам Сената, что касалось возможности введения санкций против судов, которые помогают России строить газопровод в Балтийском море. Тогда 20 голосов были в поддержку санкций, а два - против.

Добавим, ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты считают, что российский проект "Северный поток-2" может иметь негативное влияние на независимость США и стран Европы.