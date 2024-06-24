Глава Бундесрату Німеччини прибула до Києва

Допомога Україні від Німеччини

З моменту початку масштабної військової агресії Росії проти України Німеччина проявила себе як один із ключових постачальників військової допомоги українським захисникам. Обсяг її підтримки є найзначнішим серед усіх європейських країн.

Одним із найважливіших кроків стало рішення про надання Україні сучасних зенітно-ракетних комплексів Patriot. Ця система озброєння суттєво посилює протиповітряну оборону країни, роблячи її більш стійкою до атак ворожої авіації та ракетних обстрілів.

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про серйозні наслідки для Берліна та НАТО у разі відмови від допомоги Україні.

Крім того, глава Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер закликав уряд до більш відкритого спілкування з питань політики щодо України.

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