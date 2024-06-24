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Глава Бундесрата Германии прибыла в Киев

Фото: глава Бундесрата Германии Мануэла Швезиг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Бундесрата Германии Мануэла Швезиг прибыла в Киев с рабочим визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

"Это знак солидарности всех 16 федеральных земель с Украиной. Украина должна победить в этой войне, и нельзя допустить, чтобы России сошла с рук эта агрессия", - заявила она. 

Поездка Швезиг также была призвана противостоять голосам, которые все чаще раздаются против поддержки Украины, особенно на востоке Германии. Ее задача заключалась в том, чтобы защитить курс немецкого правительства от этих настроений.

 

 

Помощь Украине от Германии

С момента начала масштабной военной агрессии России против Украины Германия проявила себя как один из ключевых поставщиков военной помощи украинским защитникам. Объем ее поддержки является самым значительным среди всех европейских стран.

Одним из важнейших шагов стало решение о предоставлении Украине современных зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эта система вооружения существенно усиливает противовоздушную оборону страны, делая ее более устойчивой к атакам вражеской авиации и ракетным обстрелам.

Не так давно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о серьезных последствиях для Берлина и НАТО, в случае отказа от помощи Украине.

Кроме того, глава Минфина Германии Кристиан Линднер призывал правительство к более открытому общению по вопросам политики в отношении Украины.

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Война России против Украины