Глава Бундесбанку розлютився через заклики Росії до міжнародного співробітництва

"Ми не повинні забувати, з чого все це почалося. Спад у Німеччині почався навесні 2022 року. І ми всі знаємо причину, через яку це сталося навесні 2022 року", - сказав Нагель у суботу у Вашингтоні.

"Я божеволію, коли мені доводиться слухати російського колегу у форматі G-20, який розповідає мені, наскільки важлива міжнародна співпраця. Це дійсно неприйнятно", - сказав Нагель.

За його словами, зараз це стає ще важливішим, оскільки Німеччина вирішує проблеми, які стримують її економіку.

"Ми знаємо, що у нас є структурні проблеми у Європі, тепер нам потрібно знайти розумні способи - і є розумні способи - як подолати ці структурні проблеми", - додав він.