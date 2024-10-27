Глава Бундесбанку розлютився через заклики Росії до міжнародного співробітництва

Президент Бундесбанку Йоахім Нагель заявив, що заклики Росії до країн "Великої двадцятки" про необхідність співробітництва є глузуванням з огляду на її вторгнення в Україну у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ми не повинні забувати, з чого все це почалося. Спад у Німеччині почався навесні 2022 року. І ми всі знаємо причину, через яку це сталося навесні 2022 року", - сказав Нагель у суботу у Вашингтоні.
"Я божеволію, коли мені доводиться слухати російського колегу у форматі G-20, який розповідає мені, наскільки важлива міжнародна співпраця. Це дійсно неприйнятно", - сказав Нагель.
За його словами, зараз це стає ще важливішим, оскільки Німеччина вирішує проблеми, які стримують її економіку.
"Ми знаємо, що у нас є структурні проблеми у Європі, тепер нам потрібно знайти розумні способи - і є розумні способи - як подолати ці структурні проблеми", - додав він.
Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу" тому, що "коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче побачити кінець конфлікту, але, з іншого боку, дозволяє своїм компаніям вдаватися до дій, які насправді допомагають Путіну продовжувати агресію, це не має сенсу".
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