Глава Бундесбанка пришел в ярость от призывов России к международному сотрудничеству

"Мы не должны забывать, с чего все это началось. Спад в Германии начался весной 2022 года. И мы все знаем причину, по которой это произошло весной 2022 года", — сказал Нагель в субботу в Вашингтоне.

"Меня сводит с ума, когда мне приходится слушать российского коллегу в формате G-20, который рассказывает мне, как важно международное сотрудничество. Это действительно неприемлемо", — сказал Нагель.

По его словам, сейчас это становится еще важнее, поскольку Германия решает проблемы, сдерживающие ее экономику.

"Мы знаем, что у нас есть структурные проблемы в Европе, теперь нам нужно найти умные способы — и есть умные способы — как преодолеть эти структурные проблемы", — добавил он.