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Глава британской MI6 назвал Россию "объективно ослабевающей" страной

Новина українською → Лондон, Воскресенье 25 апреля 2021 09:44
Глава британской MI6 назвал Россию "объективно ослабевающей" страной Фото: глава британской разведки Ричард Мур (twitter.com/ChiefMI6)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация на сегодня является страной, которая "объективно ослабевает". Это касается экономического и демографического плана.

Об этом в интервью Sunday Times заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур.

"Россия - объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный период", - отметил Мур.

Он также прокомментировал концентрацию российских войск на границе с Украиной. В частности, Лондон и Вашингтон предупредили президента Владимира Путина о последствиях вторжения. По мнению Мура, российская сторона не сомневается в позициях Британии и США по этому вопросу.

Кроме того, Мур высказался насчет обвинений Чехии в отношении российских спецслужб, которые Прага обвинила в причастности к взрывам боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

"Когда вы видите такую модель безрассудного поведения, то, конечно, затем смотрите на то, что происходит вокруг Украины и нас это беспокоит. Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками - чтобы убедиться, что мы посылаем Путину четкие сигналы", - подчеркнул Мур.

Напомним, предыдущий глава британской разведки MI6 Алекс Янгер заявлял, что Россия вошла в ряд врагов, которые считают себя в состоянии "постоянного противостояния" с Западом.

Также сообщалось, что британская разведка будет набирать сотрудников иностранного происхождения. Такое решение было принято в рамках политики ослабления требований к приему на службу.

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