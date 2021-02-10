Британская разведка Mи6 будет нанимать сотрудников иностранного происхождения

Британская разведывательная служба Ми6 будет набирать сотрудников иностранного происхождения. Такое решение было принято в рамках политики ослабления требований к приему на службу.

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источник в Уайтхолле.

По словам источника, Ми6 надеется набрать людей из самого большого кадрового резерва и подготовить команду с диверсификацией мысли, разнообразными навыками, а не из "людей, которые все думают одинаково".

При этом отмечается, что потенциальным работникам секретной службы больше не нужно будет рождаться в Великобритании, чтобы претендовать на работу в Mи6, однако они должны иметь британское гражданство.

При этом при наличии двойного гражданства в секретной службе могут попросить отказаться от второго гражданства.

Отметим, что ранее Mи6 упростила правила отбора сотрудников. Так, отменили верхний возрастной предел в 55 лет. В прошлом году также был снижен минимальный возраст для приема на работу с 21 до 18 лет, поскольку служба стремилась привлечь молодых специалистов с технологическими навыками.

Ми6 - служба внешнеполитической разведки Великобритании, которая является частью аппарата правительства и подчинена одновременно МИД и Объединенному комитету правительства по разведке. В сфере интересов и компетенции этой службы: терроризм, незаконная торговля наркотиками, распространение оружия массового уничтожения и региональная нестабильность.