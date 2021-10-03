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Глава BioNTech вважає, що нова COVID-вакцина може знадобитися в 2022 році

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Неділя 03 жовтня 2021 18:48
Глава BioNTech вважає, що нова COVID-вакцина може знадобитися в 2022 році Фото: Глава BioNTech Угур Шахін (flickr.com/dldconference)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний директор і співзасновник німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що необхідності у виробництві нових вакцин від коронавірусу зараз немає. Однак, за його словами, нові препарати від COVID можуть знадобитися світу в 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Цього року ніякої необхідності в нових вакцинах немає. Однак до середини наступного року ситуація може виявитися іншою", - заявив глава BioNTech.

За його словами, циркулюючі зараз у світі штами коронавірусу, включаючи "Дельта", більш заразні, ніж його початковий варіант, але відрізняються від нього не так сильно, щоб це істотно позначалося на ефективності застосовуваних вакцин.

При цьому, за словами Шахіна, висока ймовірність того, що штами, які зможуть "обманювати" імунітет, з'являться в майбутньому, що зажадає розробки нових препаратів.

"Цей вірус з нами надовго, і він продовжить адаптуватися до існуючих умов. У нас немає причин вважати, що імунній системі буде легше впоратися з коронавірусом наступного покоління, ніж з нинішнім. Еволюція вірусу йде, і цей процес тільки почався", - підкреслив глава BioNTech.

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Вакцина від коронавірусу
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