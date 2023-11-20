Глава "АвтоВАЗу" в Росії поскаржився на масову відмову у співпраці після санкцій США

Введення Сполученими Штатами Америки санкцій проти російської автомобілебудівної компанії "АвтоВАЗ" призвело до масової відмови у співпраці.

Про це заявив президент компанії Максим Соколов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

"Наслідком цього стали нові масові відмови закордонних постачальників, субпостачальників, фінансових інститутів, банків від співпраці з нашим автопромом", - сказав він.

За його словами, іноземні банки просто блокують як вихідні платежі, так і в бік "АвтоВАЗу", якщо говорити про експортну продукцію. Причиною цього є ризик вторинних санкцій.

Санкції проти "АвтоВАЗу"

"АвтоВАЗ" потрапив до санкційного списку США в середині вересня 2023 року разом із "Москвичем" і автовиробником "Соллерс".

Тоді ж Соколов стверджував, що санкції проти його компанії нібито не вплинуть на діяльність підприємства.

"АвтоВАЗ"

Російська автомобілебудівна компанія. Найбільший виробник легкових автомобілів у Східній Європі.

Виробляє автомобілі під власною торговою маркою Lada, до березня 2022 року також випускав автомобілі марки Nissan, Renault і Datsun. Крім того, "АвтоВАЗ" постачає іншим виробникам машинокомплекти для випуску автомобілів марки Lada та їх модифікацій. Раніше випускав автомобілі марки ВАЗ з найменуваннями "Жигулі", "Супутник", "Samara", "Ока".

Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти Росії в електроніці у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. Ці санкції спрямовані на обмеження доступу Росії до передових технологій та компонентів, які необхідні для виробництва електроніки.

У жовтні США запровадили санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.

На початку листопада США ввели новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили банки, розробника "Ланцетів" і члени уряду РФ.