Глава ассоциации владельцев вагонов предупредил о коллапсе на железной дороге

Нехватка локомотивов, пиковые нагрузки на железную дорогу на юге страны и ряд других факторов могут не дать "Укрзализныци" вывезти с полей рекордный урожай зерна. Об этом заявил глава ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко в эфире 24 канала, передает РБК-Украина.

Он отметил, что по данным Министерства сельского хозяйства США Украина ожидает рекордный урожай зерна – 72,2 миллиона тонн.

"Это отличный показатель. Нам благоприятствовала погода, наши аграрии отлично справились. Единственный нюанс - надо это (урожай зерна, - ред.) в сроки правильно вывезти. А вот с этим у нас собственно и основная проблема", – отметил Криворучко.

Глава ассоциации при этом отметил, что существует опасность, что "Укрзализныця" не справится с вывозом такого объема урожая в силу различных факторов.

"Коллапс уже имеет место. В августе-сентябре ситуация будет усложняться. Значит, на основные рынки сбыта мы перевозим нашу продукцию через порты большой Одессы и вот там у нас есть несколько факторов. У нас ситуативно получается нехватка локомотивов", - сказал эксперт.

По его словам, вторая проблема - рекордный объем дорожного фонда на ремонт автодорог, который с июня-июля перенесся на август-сентябрь.

"Соответственно, автодороги будут ремонтироваться, будут частично закрыты, что уменьшит их пропускную способность для перевозки в первую очередь зерновых. Соответственно, увеличиться нагрузка на железнодорожный транспорт", - заявил Криворучко.

Кроме того, он отметил, что нагрузка в данный период на железную дорогу будет больше в связи с тем, что на август у многих металлургических предприятий приходится период ремонтов.

"Соответственно, железорудное сырье, которое по железной дороге доставлялось для внутренней переработки на металлургических комбинатах, будет отправляться на экспорт. И это тоже приведет к тому, что нагрузка в августе-сентябре будет еще выше", - заявил Криворучко.

По его словам, проблема все-таки может быть решена, если "Укрзализныця" не упустит момент и приготовится к решению проблемы.