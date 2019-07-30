Глава асоціації власників вагонів попередив про колапс на залізниці

Брак локомотивів, пікові навантаження на залізницю на півдні країни і ряд інших чинників можуть не дозволити "Укрзалізниці" вивезти з полів рекордний урожай зерна. Про це заявив глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко в ефірі 24 каналу, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що за даними Міністерства сільського господарства США Україна очікує рекордний урожай зерна – 72,2 мільйона тонн.

"Це відмінний показник. Нам сприяла погода, наші аграрії відмінно впоралися. Єдиний нюанс – треба це (урожай зерна, - ред.) в терміни правильно вивести. А ось з цим у нас власне і трапляється основна проблема", – зазначив Криворучко.

Глава асоціації при цьому зауважив, що існує небезпека, що "Укрзалізниця" не впорається з вивезенням такого обсягу врожаю в силу різних факторів.

"Колапс вже має місце. У серпні-вересні ситуація буде ускладнюватися. Значить, на основні ринки збуту ми перевозимо нашу продукцію через порти великої Одеси і ось там у нас є кілька факторів. У нас ситуативно є нестача локомотивів", - сказав експерт.

За його словами, друга проблема - рекордний обсяг дорожнього фонду на ремонт автодоріг, який з червня-липня перенісся на серпень-вересень.

"Відповідно, автодороги будуть ремонтуватися, будуть частково закриті, що зменшить їх пропускну здатність для перевезення в першу чергу зернових. Відповідно, збільшитися навантаження на залізничний транспорт", - заявив Криворучко.

Крім того, він зазначив, що навантаження в даний період на залізницю буде більшим в зв'язку з тим, що на серпень у багатьох металургійних підприємств припадає період ремонтів.

"Відповідно, залізорудна сировина, яку по залізниці доставлялося для внутрішньої переробки на металургійних комбінатах, відправлятиметься на експорт. І це теж призведе до того, що навантаження в серпні-вересні буде ще вище", - заявив Криворучко.

За його словами, проблема все-таки може бути вирішена, якщо "Укрзалізниця" не упустить момент і приготується до вирішення проблеми.