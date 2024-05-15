Глава Arricano розповість міжнародним інвесторам про "свавілля правоохоронців" в Україні

Міжнародна компанія Arricano буде намагатися донести на своєму прикладі всім іноземним інвесторам, що в Україні панує свавілля правоохоронних органів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради директорів Arricano Маргуса Курма в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна.
"Ми подали скаргу до Ради бізнес-омбудсмена і ведемо діалог зі спеціалізованим підрозділом Офісу генерального прокурора. Отже, ми робили і будемо робити всі можливі кроки для захисту своїх прав, а якщо це не спрацює – ми докладемо максимум зусиль, щоб донести до всіх європейських інвесторів, що в Україні інвестиційний клімат, мʼяко кажучи, не найкращий і детально розкажемо, з якими свавільними діями може зіткнутися іноземний бізнес. Так, звичайно, для європейських бізнесменів це, напевно, не новина, але на таких конкретних прикладах це виглядає набагато реальніше і більш предметно", – заявив Курм.
За його словами, він збирається взяти участь у конференції щодо інвестування в Україну, яка відбудеться наприкінці травня у Естонії, де будуть присутні дипломати, політики та бізнесмени.
"Я планую взяти участь у цій конференції і розповісти їм деталі того, що насправді відбувається в Україні, як за допомогою абсолютно безпідставних звинувачень деякі корумповані чиновники можуть заважати бізнесу або навіть знищувати бізнес. Як я вже згадував, ці звинувачення не мають під собою жодного підґрунтя – ні з точки зору законодавства, ні з огляду на доказову базу, ні з точки зору здорового глузду", – додав голова Ради директорів Arricano.
Нагадаємо, Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві та управлінні торгово-розважальними центрами, є одним із провідних девелоперів на ринку нерухомості України.
Компанія володіє та управляє чотирма торговельними центрами в країні загальною площею 176 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також будує київський ТРК Lukianivka Mall.
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