UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Arricano розповість міжнародним інвесторам про "свавілля правоохоронців" в Україні

Фото: Arricano розповість міжнародним інвесторам про інвестклімат в Україні (prospekt.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

Міжнародна компанія Arricano буде намагатися донести на своєму прикладі всім іноземним інвесторам, що в Україні панує свавілля правоохоронних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради директорів Arricano Маргуса Курма в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна.

"Ми подали скаргу до Ради бізнес-омбудсмена і ведемо діалог зі спеціалізованим підрозділом Офісу генерального прокурора. Отже, ми робили і будемо робити всі можливі кроки для захисту своїх прав, а якщо це не спрацює – ми докладемо максимум зусиль, щоб донести до всіх європейських інвесторів, що в Україні інвестиційний клімат, мʼяко кажучи, не найкращий і детально розкажемо, з якими свавільними діями може зіткнутися іноземний бізнес. Так, звичайно, для європейських бізнесменів це, напевно, не новина, але на таких конкретних прикладах це виглядає набагато реальніше і більш предметно", – заявив Курм.

За його словами, він збирається взяти участь у конференції щодо інвестування в Україну, яка відбудеться наприкінці травня у Естонії, де будуть присутні дипломати, політики та бізнесмени.

"Я планую взяти участь у цій конференції і розповісти їм деталі того, що насправді відбувається в Україні, як за допомогою абсолютно безпідставних звинувачень деякі корумповані чиновники можуть заважати бізнесу або навіть знищувати бізнес. Як я вже згадував, ці звинувачення не мають під собою жодного підґрунтя – ні з точки зору законодавства, ні з огляду на доказову базу, ні з точки зору здорового глузду", – додав голова Ради директорів Arricano.

 

Нагадаємо, Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві та управлінні торгово-розважальними центрами, є одним із провідних девелоперів на ринку нерухомості України.

Компанія володіє та управляє чотирма торговельними центрами в країні загальною площею 176 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також будує київський ТРК Lukianivka Mall.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інвестиції в Україну