Глава Arricano расскажет международным инвесторам о "произволе правоохранителей" в Украине

Международная компания Arricano будет пытаться донести на своем примере всем иностранным инвесторам, что в Украине царит произвол правоохранительных органов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Совета директоров Arricano Маргуса Курма в интервью "Интерфакс-Украина".
"Мы подали жалобу в Совет бизнес-омбудсмена и ведем диалог со специализированным подразделением Офиса генерального прокурора. Итак, мы делали и будем делать все возможные шаги для защиты своих прав, а если это не сработает – мы приложим максимум усилий, чтобы донести до всех европейских инвесторов, что в Украине инвестиционный климат, мягко говоря, не самый лучший и подробно расскажем, с какими произвольными действиями может столкнуться иностранный бизнес. Да, конечно, для европейских бизнесменов это, наверное, не новость, но на таких конкретных примерах это выглядит гораздо реальнее и более предметно", - заявил Курм.
По его словам, он намерен принять участие в конференции по инвестированию в Украину, которая состоится в конце мая в Эстонии, где будут присутствовать дипломаты, политики и бизнесмены.
"Я планирую принять участие в этой конференции и рассказать им детали того, что на самом деле происходит в Украине, как с помощью абсолютно безосновательных обвинений некоторые коррумпированные чиновники могут мешать бизнесу или даже уничтожать бизнес. Как я уже упоминал, эти обвинения не имеют под собой никаких оснований". - ни с точки зрения законодательства, ни с учетом доказательной базы, ни с точки зрения здравого смысла", - добавил председатель Совета директоров Arricano.
Напомним, Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве и управлении торгово-развлекательными центрами, одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины.
Компания владеет и управляет четырьмя торговыми центрами в стране общей площадью 176 тыс. кв. м: РайON и Проспект в Киеве, Солнечная Галерея в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компании также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев) и земельные участки для дальнейшего строительства трех объектов, находящихся на стадии проектирования. Компания также строит киевский ТРК Lukianivka Mall.
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