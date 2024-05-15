Глава Arricano расскажет международным инвесторам о "произволе правоохранителей" в Украине

"Мы подали жалобу в Совет бизнес-омбудсмена и ведем диалог со специализированным подразделением Офиса генерального прокурора. Итак, мы делали и будем делать все возможные шаги для защиты своих прав, а если это не сработает – мы приложим максимум усилий, чтобы донести до всех европейских инвесторов, что в Украине инвестиционный климат, мягко говоря, не самый лучший и подробно расскажем, с какими произвольными действиями может столкнуться иностранный бизнес. Да, конечно, для европейских бизнесменов это, наверное, не новость, но на таких конкретных примерах это выглядит гораздо реальнее и более предметно", - заявил Курм.

По его словам, он намерен принять участие в конференции по инвестированию в Украину, которая состоится в конце мая в Эстонии, где будут присутствовать дипломаты, политики и бизнесмены.

"Я планирую принять участие в этой конференции и рассказать им детали того, что на самом деле происходит в Украине, как с помощью абсолютно безосновательных обвинений некоторые коррумпированные чиновники могут мешать бизнесу или даже уничтожать бизнес. Как я уже упоминал, эти обвинения не имеют под собой никаких оснований". - ни с точки зрения законодательства, ни с учетом доказательной базы, ни с точки зрения здравого смысла", - добавил председатель Совета директоров Arricano.