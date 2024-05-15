Глава Arricano розповість міжнародним інвесторам про "свавілля правоохоронців" в Україні

"Ми подали скаргу до Ради бізнес-омбудсмена і ведемо діалог зі спеціалізованим підрозділом Офісу генерального прокурора. Отже, ми робили і будемо робити всі можливі кроки для захисту своїх прав, а якщо це не спрацює – ми докладемо максимум зусиль, щоб донести до всіх європейських інвесторів, що в Україні інвестиційний клімат, мʼяко кажучи, не найкращий і детально розкажемо, з якими свавільними діями може зіткнутися іноземний бізнес. Так, звичайно, для європейських бізнесменів це, напевно, не новина, але на таких конкретних прикладах це виглядає набагато реальніше і більш предметно", – заявив Курм.

За його словами, він збирається взяти участь у конференції щодо інвестування в Україну, яка відбудеться наприкінці травня у Естонії, де будуть присутні дипломати, політики та бізнесмени.

"Я планую взяти участь у цій конференції і розповісти їм деталі того, що насправді відбувається в Україні, як за допомогою абсолютно безпідставних звинувачень деякі корумповані чиновники можуть заважати бізнесу або навіть знищувати бізнес. Як я вже згадував, ці звинувачення не мають під собою жодного підґрунтя – ні з точки зору законодавства, ні з огляду на доказову базу, ні з точки зору здорового глузду", – додав голова Ради директорів Arricano.