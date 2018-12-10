Глава апарату віце-президента США не очолить апарат Трампа

Фото: Нік Айерс

На посаду іде у відставку Джона Келлі претендує міністр фінансів Стівен Мнучин

Глава апарату віце-президента Сполучений Штатів Нік Айерс не займе пост керівника апарату співробітників Білого дому замість Джона Келлі, який залишить його в кінці року. Про це повідомили джерела, знайомі з ситуацією, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел, кандидатура нового керівника апарату співробітників Білого дому буде оголошено до кінця року, а не в найближчі кілька днів, як оголошували раніше.

Співрозмовники агентства повідомили, що в списку потенційних кандидатів - міністр фінансів США Стівен Мнучин і конгресмен Марк Медоуз (республіканець від штату Північна Кароліна).

Один з чиновників в Білому домі повідомив, що президент Дональд Трамп і Нік Айерс не домовилися про термін його служби, тому було прийнято рішення, що Айерс буде допомагати президенту поза адміністрації.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що глава апарату Білого дому Джон Келлі покине свій пост в кінці року, головним кандидатом на заміну Келлі називали главу апарату віце-президента США Майка Пенси Ніка Айерса.