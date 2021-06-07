Глава Amazon полетит в космос на корабле New Shepard: кто к нему присоединится

Генеральный директор и основатель компании Amazon Джефф Безос объявил, что отправится в космос на первом пилотируемом космическом корабле New Shepard, созданном его компанией Blue Origin. Вместе с ним отправится его брат Марк и победитель аукциона.
Об этом сообщает CNN.
Полет запланирован на 20 июля.
"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие вместе со своим братом. Величайшее приключение, с моим лучшим другом", - написал Безос в Instagram.
Если все пойдет по плану, Безос станет первым из космических магнатов-миллиардеров, который совершит полет на борту ракеты, в разработку которой он вложил миллионы.
Компания Blue Origin заявила, что одно место будет отдано победителю аукциона, который длится уже месяц. По состоянию на утро понедельника сумма торгов достигла 2,8 миллиона долларов.
Напомним, в начале мая компания Blue Origin начала продажу билетов для космических туристов.
Отметим, в 2018 года Blue Origin планировала, что экскурсия на орбиту будет стоить не менее 200 тысяч долларов. Корабль New Shepard предназначен для полета шести пассажиров на высоту более 100 км над Землей в суборбитальное пространство. Этой высоты достаточно, чтобы испытать несколько минут невесомости и увидеть кривизну Земли. Капсула возвращается на планету на парашютах.
Добавим, что корпорация Orbital Assembly намерена начать в 2025 году строительство космического отеля на орбите Земли.