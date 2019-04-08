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Глав некоторых ОГА ждут увольнения по результатам выборов

Новости » Выборы 2019    08.04.2019 - 10:32
Глав некоторых ОГА ждут увольнения по результатам выборов
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Уже в ближайшее время могут уволить глав Одесской и Херсонской ОГА

В штабе Петра Порошенко к слабым сторонам своей кампании относят работу штабов в регионах, что приведет к увольнениям глав некоторых областных государственных администраций. Об этом пишет РБК-Украина в своем материале "Работа над ошибками: как Петр Порошенко готовится ко второму туру президентских выборов".

В частности, соратники Порошенко считают, что некоторые губернаторы работали против их команды. 

На прошлой неделе собеседник РБК-Украина в штабе Порошенко рассказал, что президентская команда собирается провести перед вторым туром "кадровую чистку", особенно среди чиновников, погрязших в скандалах.

Среди возможных кандидатов "на вылет" звучала фамилия губернатора Херсонской области Андрея Гордеева. На его отставке и привлечении к ответственности уже несколько месяцев настаивают активисты и родственники Екатерины Гандзюк. В прошлую субботу Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Но им одним в этот раз отставки не ограничатся, заверил один из штабистов Порошенко.

Результатом выводов, сделанных в центральном штабе на Банковой, стало решение об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской ОГА. Официально об этом может стать известно в среду после заседания правительства, которое должно утвердить кадровое решение Порошенко.

По информации РБК-Украина, это не единственный руководитель области, который может лишиться кресла по мотивам неудовлетворительных результатов первого тура для президентской команды.

Напомним, 5 апреля Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Ранее сообщалось, что то Степанов настаивает на уголовных делах в отношении фальсификаторов выборов. Глава Одесской ОГА Максим Степанов отреагировал на заявления правоохранителей по поводу подкупа избирателей, призвав открывать уголовные дела, если такие факты фиксируются в Одесской области.

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