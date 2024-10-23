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Гладкого звільнили з посади начштабу Сил безпілотних систем: хто його може замінити

Фото: Олексій Халабуда (з відкритих джерел)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Кава

Романа Гладкого було звільнено з посади начальника штабу командування Сил безпілотних систем. Йому вже знайшли заміну.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міноборони.

За даними джерел РБК-Україна, наступником Гладкого став екскомандир 28 ОМБр полковник Олексій Халабуда.

Водночас інші джерела в Силах оборони не стали називати чи підтверджувати імʼя та прізвища нового начальника, проте сказали, що це має бути дуже фахова людина.

Що відомо про Халабуду?

Варто зауважити, що про Халабуду у вільному доступі небагато інформації. Зокрема, відомо, що у 2010 році він випустився з Академії сухопутних військ. Він має спеціалізацію "Управління діями підрозділів механізованих військ".

Він має орден Богдана Хмельницького III ступеня, який отримав у 2015 році за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

Халабуда був командиром 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Що відомо про Гладкого

Нагадаємо, Роман Гладкий був призначений на посаду начальника штабу Сил безпілотних систем.

Військова кар'єра Гладкого почалася у 1997 році. Він обіймав керівні посади в армії, а у 2006 році був призначений начальником штабу – першим заступником командувача ВМС ЗСУ. Через два роки його звільнили.

За офіційною інформацією Міноборони, звільнення сталося через неналежне виконання службових обов'язків.

Раніше в ЗМІ з'являлися суперечливі відомості щодо біографії Гладкого. Зокрема, повідомлялося, що його дружина нібито має російське громадянство і після 2014 року проживала в Криму, а його дочка, за деякими даними, брала участь у змаганнях із плавання під прапором країни-агресора. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Генштаб ВСУ