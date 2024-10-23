Гладкого звільнили з посади начштабу Сил безпілотних систем: хто його може замінити

Романа Гладкого було звільнено з посади начальника штабу командування Сил безпілотних систем. Йому вже знайшли заміну.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міноборони.
За даними джерел РБК-Україна, наступником Гладкого став екскомандир 28 ОМБр полковник Олексій Халабуда.
Водночас інші джерела в Силах оборони не стали називати чи підтверджувати імʼя та прізвища нового начальника, проте сказали, що це має бути дуже фахова людина.
Варто зауважити, що про Халабуду у вільному доступі небагато інформації. Зокрема, відомо, що у 2010 році він випустився з Академії сухопутних військ. Він має спеціалізацію "Управління діями підрозділів механізованих військ".
Він має орден Богдана Хмельницького III ступеня, який отримав у 2015 році за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.
Халабуда був командиром 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
Нагадаємо, Роман Гладкий був призначений на посаду начальника штабу Сил безпілотних систем.
Військова кар'єра Гладкого почалася у 1997 році. Він обіймав керівні посади в армії, а у 2006 році був призначений начальником штабу – першим заступником командувача ВМС ЗСУ. Через два роки його звільнили.
За офіційною інформацією Міноборони, звільнення сталося через неналежне виконання службових обов'язків.
Раніше в ЗМІ з'являлися суперечливі відомості щодо біографії Гладкого. Зокрема, повідомлялося, що його дружина нібито має російське громадянство і після 2014 року проживала в Криму, а його дочка, за деякими даними, брала участь у змаганнях із плавання під прапором країни-агресора. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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