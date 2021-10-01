UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В гимназии Киева вспыхнул пожар: подробности инцидента

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 октября в Киевской инженерной гимназии, что находится на улице Княжий Затон, вспыхнул пожар. Детей эвакуировали из заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев.Оперативный".

"Прямо сейчас какое-то серьезное задымление в Киевской инженерной гимназии, на Княжем Затоне, 12А. Детей эвакуировали. Ожидают спасателей ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате пожара в гимназии были эвакуированы 1500 детей.

"1 октября, в 10:05 поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий на ул. Княжий затон, 12-А, в Дарницком районе столицы", - сообщают спасатели.

Так, по прибытию было установлено, что в 4-этажной гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв. м.

Отмечено, что до прибытия спасателей администрацией были проведены мероприятия по эвакуации персонала и участников учебного процесса, пожарные приступили к тушению пожара.

В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв. м, а в 10:35-ликвидирован.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

Фото: в гимназии Киева вспыхнул пожар (facebook.com/DSNSKyiv)

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПожар