В гимназии Киева вспыхнул пожар: подробности инцидента

Сегодня, 1 октября в Киевской инженерной гимназии, что находится на улице Княжий Затон, вспыхнул пожар. Детей эвакуировали из заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев.Оперативный".
"Прямо сейчас какое-то серьезное задымление в Киевской инженерной гимназии, на Княжем Затоне, 12А. Детей эвакуировали. Ожидают спасателей ГСЧС", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в результате пожара в гимназии были эвакуированы 1500 детей.
"1 октября, в 10:05 поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий на ул. Княжий затон, 12-А, в Дарницком районе столицы", - сообщают спасатели.
Так, по прибытию было установлено, что в 4-этажной гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв. м.
Отмечено, что до прибытия спасателей администрацией были проведены мероприятия по эвакуации персонала и участников учебного процесса, пожарные приступили к тушению пожара.
В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв. м, а в 10:35-ликвидирован.
На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.
Фото: в гимназии Киева вспыхнул пожар (facebook.com/DSNSKyiv)