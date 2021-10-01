У гімназії Києва спалахнула пожежа: подробиці інциденту

"Прямо зараз якесь серйозне задимлення у Київській інженерній гімназії, що на Княжому Затоні, 12А. Дітей евакуювали. Очікують на рятувальників ДСНС", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, внаслідок пожежі у гімназії було евакуйовано 1500 дітей.

"1 жовтня, о 10:05 надійшло повідомлення про пожежу в одній зі столичних гімназій на вул. Княжий затон, 12-А, що у Дарницькому районі столиці", - повідомляють рятувальники.

Так, по прибуттю було встановлено, що в 4-поверховій гімназії на першому поверсі у їдальні сталося загоряння на площі 25 кв.м.

Зазначено, що до прибуття рятувальників адміністрацією було проведені заходи з евакуації персоналу та учасників навчального процесу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі.

О 10:31 пожежу було локалізовано на площі 25 кв.м, а о 10:35 - ліквідовано.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

Фото: у гімназії Києва спалахнула пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)