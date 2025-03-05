Гілі обговорить у США з главою Пентагону мирні пропозиції Європи щодо України

Офіційні особи розповіли британському виданню, що американський міністр ознайомиться з новими мирними пропозиціями, обговореними в Лондоні європейськими лідерами в неділю на саміті.

Разом з тим не ясно, чи буде Гілі наполягати на поновленні військової допомоги з боку США для України.

Перед тим, як розпочати візит до Вашингтона, глава Міноборони Британії заявив, що після зустрічей минулого тижня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер "чітко заявив, що ми продовжуватимемо наш діалог з друзями та союзниками, щоб забезпечити шлях до міцного миру в Україні"

Британський та американський чиновники мають зустрітися у четвер.

Глави Міноборони Британії та США обговорять "план миру" в Україні

У понеділок вдень Стармер у розмові з британськими депутатами заявив, що не очікує, що США скоротять військову допомогу Україні. Однак вночі стало відомо, що президент США Дональд Трамп пішов на такий крок після зустрічі в Білому домі, на якій, серед інших високопосадовців адміністрації, також був присутній Хегсет.

Джерела в Міноборони Британії розповіли The Guardian, що поїздка Гілі була організована минулого вівторка, і тому не була відповіддю на поточні події щодо рішення Вашингтона про "паузу" в допомозі Україні.

Минулого тижня американські та британські посадовці обговорювали заяву Лондона про збільшення військових витрат до 2,5% ВВП до 2027 року шляхом скорочення бюджету допомоги.

У інформаційних записках Міноборони Британії йдеться, що Гілі та Хегсет "обговорять план миру в Україні, над яким працюють США, Велика Британія та Франція".

Крім того, відбудуться розмови щодо інших питань взаємної оборони, включаючи боротьбу з "Ісламською державою" на Близькому Сході.

Лондон та Париж прагнуть, щоб Вашингтон надав підтримку мирним пропозиціям України, які Стармер розробляє разом з українським президентом Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном та іншими європейськими лідерами.

Розмова Стармера і Трампа

Західні ЗМІ зазначають, що минулого четверга Стармеру під час зустрічі в Білому домі з Трампом не вдалося переконати президента США.

Але два лідери залишалися в тісному контакті протягом вихідних. Крім того, на Даунінг-стріт повідомили, що британський прем'єр-міністр знову розмовляв з американським президентом у понеділок ввечері.

Деталі їхньої крайньої розмови невідомі, але речник Стармера розповів, що повідомлення прем'єра його кабінету у вівторок вранці узгоджується з тим, що він сказав Трампу. Глава уряду Британії заявив своїм міністрам, що Штати є "незамінним" союзником, і що "всі" приєдналися до плану міцного миру.

Стармер також розмовляв із Зеленським у вівторок, виступаючи посередником між лідерами України та США, які, як вважається, не спілкувалися напряму після сварки минулої п’ятниці.

Сторони також обговорили мирні пропозиції, озвучені Зеленським. Раніше у вівторок президент України закликав до "перемир'я в небі", включаючи "заборону на ракети, безпілотники далекого радіусу дії, бомби на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру", а також до припинення вогню на морі, "якщо Росія зробить те саме".

Також зазначається, що Стармер не буде присутній на спеціальному саміті лідерів ЄС у четвер, щоб обговорити подальшу підтримку України, хоча Зеленського запросили на захід.

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