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Гігонна виграв біатлонний спринт на чемпіонаті Європи, три українці в топ-25

Брезно-Осрблє, П'ятниця 26 січня 2024 13:47
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Гігонна виграв біатлонний спринт на чемпіонаті Європи, три українці в топ-25 Фото: Антонен Гігонна став чемпіоном Європи (facebook.com/antoninguigonnat)
Автор: Антон Федорців

Французький біатлоніст Антонен Гігонна переміг у чергових індивідуальних стартах на чемпіонаті Європи 2024 року в словацькому Брезно-Осрблє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

32-річний спортсмен першим подолав завдовжки 10 кілометрів дистанцію. На фініші він показав час 22:51,9 хвилини.

Гігонна обійшовся без промахів на двох вогневих рубежах. Точна стрільба дозволила досвідченому французу випередити двох норвежців – Ботна (2 промахи) та Фрея (1). До топ-десятки потрапили ще 4 представники Норвегії.

Найкращим серед українців став Віталій Мандзин. Він закрив усі 10 мішеней, але значно поступився призерам у швидкості, відставши від переможця на понад 50 секунд. Трохи гірше виступили Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Перший двічі поцілив у "молоко", а другий промахнувся одного разу.

Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:

      1. Антонен Гігонна
      2. Йоган-Олав Ботн (+14,5)
      3. Ісак Фрей (+16,7)

      ...

      12. Віталій Мандзин (+51,2)

      20. Дмитро Підручний (+1:17,9)

      25. Антон Дудченко (+1:22,9)

      46. Артем Прима (+1:57,0)

      53. Тарас Лесюк (+2:01,5)

      58. Артем Тищенко (+2:09,0)

      До слова, раніше Сьорум виграв індивідуальну гонку на 20 кілометрів на чемпіонаті Європи.

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